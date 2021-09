Dal 20 settembre attivi gli incentivi regionali per l'occupazione

Contributi fino a 10mila euro per assunzioni o trasformazioni di contratti in tempo indeterminato

Dal 20 settembre saranno attivi gli incentivi regionali per l'occupazione previsti dal Programma annuale 2021 degli interventi di politica del lavoro.

La misura riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1°settembre 2021 effettuate dalle micro, piccole e medie imprese che hanno sede legale o operativa in Valle d'Aosta. Il contributo è di 8.000 euro e sale a 10.000 euro (fino a un massimo di 30.000 € per ogni azienda) se l'assunzione riguarda giovani dai 18 ai 35 anni, donne e disoccupati. Nel caso in cui il contratto incentivato sia a tempo parziale, pari ad almeno il 30% dell’orario previsto dal Ccnl applicato, il contributo è ridotto in misura proporzionale.

L'incentivo all'occupazione inoltre può essere cumulato con gli aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, dei regolamenti “de minimis” e con altre misure nazionali a sostegno dell’occupazione.

La piattaforma per richiedere il contributo (link) sarà attiva dalle ore 14 del prossimo 20 settembre.



C.R.