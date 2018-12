Chatrian (Alpe): non ci sono le condizioni per accordo con Impegno Civico

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



"Persa un'occasione d'oro per fare buona politica"

AOSTA. Impegno Civico non si unirà al gruppo di autonomisti formato da Alpe, Uv, Uvp e Stella Alpina per una nuova maggioranza. «Non ci sono le condizioni per poter fare un accordo con Impegno Civico: troppa litigiosità al loro interno», dice il capogruppo di Alpe Albert Chatrian, impegnato in questi giorni in un nuovo giro di consultazioni per trovare altri consiglieri disposti a supportare in consiglio regionale una mozione di sfiducia contro la Giunta Spelgatti.

«Il progetto degli autonomisti esce ancora più rafforzato a seguito di questi incontri in queste due settimane» sostiene Chatrian, convinto che IC abbia mancato «un'occasione d'oro per poter fare buona politica e buona amministrazione».

«Ritengo di aver fatto il possibile per poter creare condizioni di proporre alla Valle d'Aosta un governo, un accordo e un contratto non solo per uscire dal guado ma poter dare risposte», aggiunge il capogruppo di Alpe. «C'era la possibilità di passare dalla teoria, dalle chiacchiere ai fatti e da parte di Impegno civico non c'è stata questa robustezza».

Marco Camilli