Interpellanza in Consiglio regionale sulla chiusura degli uffici Inps di Verrès

VERRES. La possibile chiusura dell'ufficio territoriale Inps situato a Verrès è uno degli argomenti che il consiglio regionale discuterà nella prossima seduta, convocata il 9 e 10 gennaio. Con una interpellanza, Chiara Minelli (Impegno Civico) chiede se l'Amministrazione regionale intende attivarsi per invitare l'Inps, tramite il Ministero del Lavoro, a rivedere la situazione.

Come ricorda l'interpellanza, la sede di via Circonvallazione potrebbe essere chiusa per la «necessità di rispettare alcuni parametri» del piano di razionalizzazione deciso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale. Dal momento che il problema principale è il costo di mantenimento, il Comune di Verrès e l'Arer si sono fatti avanti per proporre soluzioni meno onerose.

«L'Inps di Verrès svolge un servizio che interessa gli utenti di almeno tre Unité de communes, cioè l'intera Bassa Valle, un territorio di circa 24.000 abitanti», ricorda Minelli nell'interpellanza. La chiusura causerebbe «un grave disagio per tutta la popolazione della Bassa Valle, specialmente quella anziana, che dovrebbe necessariamente rivolgersi agli uffici Inps di Aosta».







C.R.