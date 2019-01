Trasporti Valle d'Aosta, nasce l'asse Bertschy - Tripodi

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Vertice in Regione tra l'assessore regionale Luigi Bertschy e la deputata valdostana Elisa Tripodi sul complesso tema del sistema trasporti della Valle d'Aosta. L'incontro è servito per fare il punto della situazione e per discutere dei problemi annosi come la necessità di avere una ferrovia più moderna e un'autostrada meno costosa.

Su quest'ultimo punto Bertschy e Tripodi anticipano l'intenzione di «portare le nostre istanze al tavolo del Ministro delle Infrastruttre e Trasporti Danilo Toninelli, al fine di aprire un confronto che porti a cambiare in maniera strutturale e radicale l'impatto che i costi dei pedaggi autostradali hanno sulla sicurezza e sullo sviluppo della nostra regione».

Più in generale la parlamentare valdostana e l'esponente di giunta condividono l'idea di attivare un Tavolo di confronto sui trasporti. La deputata del Movimento 5 stelle sottolinea appunto la «necessità di tavoli di lavoro in ambito di politica regionale in questo settore, affinché tutte gli attori in gioco, a livello regionale e nazionale, si assumano le proprie responsabilità e, collaborando a progetti condivisi, si possano raggiungere gli obiettivi prefissati».

Un'idea condivisa dall'assessore dell'Uvp: «La Valle d’Aosta - dice - deve saper presentare e sostenere idee e progetti per raggiungere entrambi gli obiettivi. Una collaborazione tra Governo regionale e nazionale si rende, quindi, indispensabile nell'ottica di un miglioramento dei servizi ai cittadini».

In futuro l'asse Bertschy-Tripodi potrebbe estendersi ad altri argomenti. I due hanno infatti già concordato un nuovo confronto sul reddito di cittadinanza.

Clara Rossi