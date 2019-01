Il partito Più Europa si presenta ad Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. ­Il partito politico Più Europa - fondato da Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Bruno Tabacci - si presenterà ad Aosta venerdì prossimo, 11 gennaio. Questo primo incontro sul territorio valdostano «vuole essere una prima occasione per avvicinare Più Europa alla Valle d'Aosta raccontando il percorso politico di Più Europa dalle elezioni di marzo ad oggi, descrivendo l'organizzazione corrente e parlando del Congresso che si svolgera' dal 25 al 27 gennaio a Milano», spiega la promotrice Giulia Pastorella del consiglio direttivo del partito.

L'appuntamento inoltre «sarà l'occasione per interagire assieme al pubblico riguardo a questioni specifiche della regione autonoma come i rapporti transfrontalieri, il ripristino ed il rafforzamento del trasporto ferroviario, la situazione del casinò e della sanità. Si parlerà anche delle prossime elezioni Europee di maggio - prosegue Pastorella - e soprattutto di ambiente, ponendo l'attenzione sugli effetti che il cambiamento climatico può avere sui territori montani e di come il tema ambientale sia strettamente connesso alla dimensione europea. Verrà infine presentato il gruppo +EuropAlpi, gruppo nato per aggregare le discussioni e le tematiche comuni ai diversi territori alpini in modo da creare un utile spazio di confronto fra territori simili».

L'incontro è organizzato al Cafè Librairie di piazza Roncas alle ore 18.

redazione