Impegno Civico si divide: in Consiglio regionale due nuovi gruppi

AOSTA. Il gruppo in consiglio regionale di Impegno Civico si è diviso e ha dato vita a due nuovi gruppi consiliari che si sono costituiti ufficialmente oggi. Si tratta di "Ambiente Diritti Uguaglianza - Valle d'Aosta (ADU VdA)", con la consigliera Daria Pulz, e di "Rete Civica - Alliance Citoyenne", composto da Alberto Bertin e Chiara Minelli.

«Il Programma rimane la bussola comune per il lavoro di tutti, ma è bene organizzarsi in modo diverso per essere più efficaci - dichiarano in una nota i tre consiglieri -. Questo è il senso e il motivo della costituzione di due gruppi consiliari distinti, costituzione che è avvenuta in modo concordato nell'intento e nella convinzione di poter essere più efficaci nella realizzazione del Programma. Non mancherà fra di noi il dialogo e l'impegno a cercare costantemente punti di contatto e di convergenza».

Impegno Civico era nato lo scorso mese di aprile, poco prima delle elezioni regionali 2018, ottenendo il 7,5% dei voti (grazie anche all'adesione di Bertin). Nei mesi scorsi sono emerse divisioni interne che, nella nota, vengono definite come «problemi per la conduzioni unitaria del gruppo e dell'azione poltica».

E.G.