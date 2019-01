Tripodi e Mossa: stop incuria della Regione su caserma Vigili del fuoco

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sopralluogo della deputata Elisa Tripodi e del capogruppo del M5s Luciano Mossa, sabato scorso, alla caserma del Corpo regionale dei Vigili del fuoco di corso Ivrea, ad Aosta.

«La mancanza di costante manutenzione nel tempo rischia di compromettere il lavoro già precario dei nostri Vigili del Fuoco», dichiarano i due in una nota.

La parlamentare e il consigliere regionale denunciano le «innumerevoli criticità infrastrutturali all’interno della caserma. Una situazione di degrado, peggiorata via via negli anni a causa dell'incuria da parte della Regione Valle d'Aosta nei confronti del Corpo». Secondo i due politici del M5s «se non si interverrà tempestivamente con lavori di manutenzione e di ripristino della struttura ci sarà, inevitabilmente, il rischio che anche l'efficacia dei loro interventi possa venir compromessa, causando quindi anche una ricaduta sugli utenti».

«Questi uomini - aggiungono l'on. Tripodi e Mossa - svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società tutelando e proteggendo la nostra comunità. Per questo motivo, il capogruppo e la deputata non tollerano che il Corpo valdostano dei vvf debba lavorare all'interno di un edificio che presenta gravissimi problemi strutturali. Problemi che mettono costantemente a rischio la salute degli stessi, il materiale e i mezzi in dotazione».







C.R.