Arresti 'ndrangheta, UV prende le distanze da Sorbara e Prettico

AOSTA. Il consigliere regionale Marco Sorbara e il consigliere comunale Nicola Prettico, entrambi arrestati dai carabinieri nell'operazione Geenna sulla presenza della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, saranno sospesi dall'Union Valdôtaine.

«Nella serata - annuncia in una nota il mouvement - il Comité Fédéral si riunirà per procedere alla sospensione immediata dal Movimento di Marco Sorbara e Nicola Prettico in attesa degli sviluppi successivi dell’inchiesta, rimanendo fiduciosi nel lavoro della Magistratura».

I vertici dell'UV e i gruppi consiliari in Regione e in Comune ad Aosta dichiarano di aver «appreso con sgomento degli arresti eseguiti nella mattinata di oggi». Il movimento «prende le distanze da questa vicenda che, oltre ad essere un evento vergognoso per la Valle d’Aosta, crea un pregiudizio importante all’Union Valdôtaine ed alla sua storia».

«Il Presidente e tutti i vertici del Movimento - si legge ancora nella nota - intraprenderanno tutte le iniziative necessarie per difendere l’immagine dell'Union Valdôtaine e non accetteranno nessun accostamento improprio del Movimento a questa vicenda».

redazione