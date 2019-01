Arresti 'ndrangheta, la Jeunesse Valdôtaine: "quelli non sono unionisti"

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. «Quel genere di persone non è unionista e danno un'immagine deplorevole e brutta dell'Union Valdôtaine e della Valle d'Aosta». Così la Jeunesse Valdôtaine (il gruppo dei giovani dell'UV) sugli arresti compiuti stamane nell'operazione dei carabinieri contro le infiltrazioni della 'ndrangheta.

Il gruppo «condanna ogni tipo di assicoazine e relazione mafiosa» e «auspica che tutte le persone coinvolte siano assicurate alla giustizia nel più breve tempo possibile». Il movimento dell'UV «non è legato alla mafia come qualcuno vuole far credere. Noi, i giovani della Jeunesse Valdôtaine, siamo il punto da cui ripartire» e «il nuovo impulso per il movimento e per riviltalizzarlo».

La Jeuness invita infine «i valdostani a diffidare» di certe considerazioni «già fatte e che saranno fatte nei prossimi giorni per distruggere un progetto che protegge la causa valdostana da 70 anni».

redazione