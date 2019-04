Maggioranza accusa opposizione: su Viérin strumentalizzazione politica

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Sull'assenza dell'assessore Laurent Viérin alla riunione di oggi della II Commissione incentrata sulla variazione di bilancio la minoranza sta facendo "pura strumentalizzazione politica". Lo affermano i rappresentanti della maggioranza in Commissione.

"Quando abbiamo programmato le audizioni era già stata preannunciata la possibile assenza dell'Assessore Viérin per impegni istituzionali fuori Valle, ma era stata confermata la presenza dei dirigenti dell'Assessorato", ricordano Pierluigi Marquis, Giovanni Barocco, Luca Bianchi e Jean-Claude Daudry. "In quell'occasione - aggiungono - nessuno aveva sollevato problemi, in quanto la presenza dei dirigenti avrebbe assicurato un approfondimento tecnico sui provvedimenti, demandando all'Aula la discussione politica. Spiace che si faccia speculazione su questo e si perdano di vista i contenuti di un provvedimento (la variazione di bilancio, ndr) che è, invece, tutto rivolto alla ripresa dell'economia valdostana".

