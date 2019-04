Maggioranza contro la Lega: "diffonde fake news"

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La maggioranza regionale va all'attacco della Lega dopo la questione pregiudiziale posta dai consiglieri del Carroccio sul consigliere dell'Union Augusto Rollandin prima di votare, ieri pomeriggio in aula, la variazione di bilancio.

"Una parte dell'opposizione, non contenta di diffondere le fake news solo sul web, con una leggerezza disarmante, soprattutto da parte di chi si erge a principe del foro, pone pregiudiziali in Consiglio regionale al solo fine di bloccare i lavori dell’Assemblea", accusano Alliance Valdôtaine, Union Valdôtaine, Stella Alpina e gruppo misto commentando la richiesta di rinvio della discussione dei disegni di legge in materia di bilancio regionale.

"Fa specie ed è anche grave - aggiungono - che un gruppo consiliare che è peraltro popolato da avvocati faccia riferimento a sentenze annullate, pur di gettare discredito, con qualsiasi mezzo, sull'istituzione e sulle persone. Non si tratta però della prima volta in cui alcuni Consiglieri della Lega annunciano in pompa magna notizie che si rivelano poi delle fake news: è sufficiente - evidenziano i consiglieri di maggioranza - ricordare come la vicenda della legionellosi sia stata smentita dalla stessa USL o come i bandi dell'agricoltura siano stati aperti in momenti ben diversi dalle date da loro citate in Consiglio regionale. Per non parlare di Casinò, tema sul quale dimostrano di ignorare le più elementari nozioni matematiche e bilancistiche".

