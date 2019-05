Tre giorni di convocazione per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Inizia oggi alle 15.00 la tre giorni di convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta convocato anche in sessione internazionale ed europea.

Il lungo ordine del giorno (quasi 80 argomenti) include la presa d'atto della sospensione di Augusto Rollandin in base alla legge Severino e la sostituzione con Flavio Peinetti, primo dei non eletti nella lista dell'UV. Sarà esaminata inoltre la contestata relazione conclusiva della Commissione speciale sulla quotazione in borsa di CVA e si discuterà di altre società partecipate e controllate come Sitrasb, Casinò, ancora CVA, AVdA.

In esame, poi, diversi argomenti continuamente rinviati per mancanza di tempo nelle ultime sedute come il referendum per la statalizzazione dei vigili del fuoco valdostani, le proposte di legge sullo spoglio centralizzato per il Comune di Aosta e l'istituzione dell'Osservatorio permanente sulle associazioni criminali di stampo mafioso e poi le linee guida per l'Agenda digitale in Valle d'Aosta.

Saranno inoltre discusse una mozione (Rete Civica) per l'abolizione del ticket sanitario sui farmaci, una mozione (Adu) per sostegno a Radio Radicale, una risoluzione (Lega-Mouv') per il sostegno al settore lattiero-caseario ed anche una risoluzione (M5s e RC) per "avviare una fase istruttoria per la revisione dei meccanismi di elezione del Consiglio regionale".

E.G.