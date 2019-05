Rollandin esce dal Consiglio Valle, al suo posto Peinetti

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Flavio Peinetti è il consigliere regionale supplente che subentra ad Augusto Rollandin, sospeso dalla carica a causa della recente condanna per corruzione. Oggi l'assembla valdostana ha convalidato la sua elezione grazie al voto determinante di Rete Civica.

Con la minoranza (Lega, M5s e Mouv') che ha annunciato l'astensione per dubbi sull'ineleggibilità del medico e con Rollandin sospeso, la maggioranza poteva contare infatti su 17 voti: evidentemente non abbastanza per convalidare Peinetti. Con il voto favorevole di Alberto Bertin e Chiara Minelli, i "sì" alla fine sono stati 19 e la maggioranza è tornata ad essere tale.

«Sono stato chiamato a sostituire Augusto Rollandin, cosa che non è affatto facile. Spero che riuscirà a dimostrare nelle sedi opportune la sua totale estraneità», ha affermato Peinetti nel suo primo intervento da consigliere regionale dell'UV. Il medico (che dovrà mettersi in aspettativa vista il suo incarico nell'Azienda Usl di direttore di Struttura complessa) ha spiegato di aver accettato l'incarico di consgiliere «per un senso di riconoscenza e dovere nei confronti dell'Union Valdôtaine che mi ha sostenuto durante le elezioni, per tutti quelli che mi sono stati vicino e mi hanno votato e perché credo che sia un dovere civico di tutti fare politica».

Ancora Peinetti: «darò il mio contributo onesto, eticamente corretto».

Marco Camilli