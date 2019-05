Rini: inammissibili insulti e minacce sulle pagine FB dei consiglieri regionali

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Commenti «che fanno accapponare la pelle». Non ha usato mezze parole la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, intervenendo questa mattina in apertura dei lavori dell'assemblea a proposito degli ultimi gravi episodi di insulti postati sui social tramite le pagine di alcuni consiglieri regionali.

Alle volgarità si sono aggiunte varie minacce. Da parte di una consigliera regionale, Manuela Nasso (M5s), è arrivata infine una denuncia formale alla polizia postale.

Al centro di tutto c'è il consigliere Andrea Manfrin, del gruppo della Lega. Sulla sua pagina Facebook sono rimasti visibili per ore commenti con minacce e pesanti epiteti rivolti ad altri politici. A sua volta Manfrin è stato oggetto di altri insulti postati su altre pagine.

«In qualità di presidente del Consiglio - ha affermato Rini rivolgendosi al consigliere del gruppo Lega - le esprimo solidarietà per alcuni commenti, non certo piacevoli, rivolti nei suoi confronti. Sono però indignata, come donna, nel vedere alcuni dei commenti apparsi sulla sua pagina. Leggere alcuni commenti irripetibili pubblicati sulla sua pagina in cui campeggia la scritta consigliere regionale non è ammissibile. E non possiamo trincerarci dietro alla scusa della mancanza di tempo per controllare i commenti pubblicati: controllarli è dovere della persona che gestisce la pagina».

Rini ha invitato i colleghi a mantenere un «atteggiamento consono al ruolo che ricopriamo» anche fuori dall'aula. «Ognuno - ha aggiunto - è chiamato a garantire dignità e rispetto del ruolo che rappresentiamo. Invito chiunque ravvisi profili di diffamazione o di minaccia a denunciare affidandosi al Codice Penale».

