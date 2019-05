Lo sfogo di Restano: "ho speso tutto in avvocati, sono un martire"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Nel corso della discussione di questa mattina in Consiglio Valle sulla proposta di legge che rimodula i vitalizi si è assistito allo sfogo di Claudio Restano.

«Io sono un martire. A causa di un voto dato in questo Consiglio», ha sbottato il componente del gruppo misto durante il suo intervento riferendosi alle inchieste i finanziamenti pubblici al Casinò di Saint-Vincent ed alla condanna in Corte dei Conti.

«Ho tutti i miei beni sequestrati, sono un perseguitato, la vita della mia famiglia è stravolta - ha detto -. Questa cifra che mi danno come retribuzione è ben guadagnata, perché l'ho già spesa tutta in avvocati e consulenti. Per questo mi sento un martire».

«Non ho più niente a fine mese perché ho portato la parola della popolazione valdostana esprimendo un voto. Questo non è corretto», ha accusato Restano.

