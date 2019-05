Il Consiglio Valle "riapre" il caso Corrado Gex

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è tornato a parlare dell'incidente aereo in cui morì il deputato valdostano Corrado Gex. Era il 25 aprile 1966 quando il velivolo che pilotava si schiantò a Castelnuovo di Ceva (Cuneo). Gex, all'epoca 34enne, morì insieme ad altre sette persone.

Sulla ricostruzione ufficiale dell'incidente ci sono sempre stati dubbi. Con una mozione approvata ieri, il Consigio Valle ha impegnato il Presidente della Regione a disporre tutti gli opportuni approfondimenti per conoscere la verità.

Come spiegato da Antonio Fosson, la Regione non ha il potere di disporre alcunché nei confronti di uffici dell’Amministrazione della Giustizia in questione, ma si adopererà per raggiungere la verità.

redazione