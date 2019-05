Elezioni europee, 103 mila valdostani al voto domenica 26 maggio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Domenica 26 maggio si vota per rinnovare i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 e subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio che dovranno concludersi entro 12 ore.

Nel 2014 furono 102.901 i valdostani chiamati al voto, di cui 52.719 femmine e 50.182 maschi. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale.

Come si vota

L'elettore esprime il proprio voto tracciando sulla scheda elettorale un segno sul contrassegno della lista prescelta e indicando fino ad un massimo di tre preferenze (per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza).

I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (in caso di candidati con cognomi uguali bisogna indicare sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita).

Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

Elena Giovinazzo