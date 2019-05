I principali provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le Gouvernement régional a approuvé aujourd'hui l'octroi d'une subvention d'un montant maximum de 3.000 euros en faveur de l'Association « Federachon Esport de Nohtra Tera », ayant son siège à Brissogne, à titre de concours pour la réalisation de l'Assemblée Générale de l'Association Européenne des Jeux et des Sports Traditionnels (A.E.J.S T.) , qui aura lieu à Aoste du 30 mai au 2 juin 2019.

Le Gouvernement régional a octroyé une subvention d'un montant maximum de 6 mille euros en faveur de la «Federazione regionale delle Organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d'Aosta» à titre de concours aux frais pour la réalisation du «17° Meeting della Solidarietà» qui aura lieu à Châtillon du 29 mai au 2 juin 2019.

Su proposta dell'assessore agli affari europei inoltre la giunta regionale ha incaricato Anna Maria Careri, Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, quale nuovo rappresentante permanente della Regione autonoma Valle d'Aosta alla cogerenza del GEIE del Colle del Piccolo San Bernardo.

Il Governo regionale ha inoltre preso atto dell'approvazione di otto Piani integrati e ventuno Progetti singoli selezionati dal Comitato di sorveglianza del programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20 (FESR).

La Giunta ha poi approvato la Direttiva per la realizzazione di interventi di sostegno all'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità per una spesa di 632.700 euro. Le modalità di coordinamento degli interventi saranno definiti con atti successivi.

La Giunta regionale ha poi approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative destinate ai disoccupati del settore edile per la spesa complessiva di 500 mila euro.

Su proposta dell'assessore alle finanze è stato concesso un mutuo a tasso agevolato a favore dell'impresa industriale ELTEK - S.P.A. per opere di ammodernamento e ampliamento della sede di Hône, per un importo di 4.871.091 euro, a valere sui fondi di rotazione Finaosta. Il mutuo è concesso, su un investimento complessivo preventivato di quasi 6,5 milioni di euro, nel quadro degli interventi volti a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato.

Per quanto riguarda l'ambiente e risorse naturali, la Giunta regionale ha approvato la concessione di un contributo, per l'anno 2019, alla Fondazione Saussurea – O.N.L.U.S. di Courmayeur a sostegno delle attività per la gestione del giardino botanico alpino Saussurea.

Su proposta dell'assessore all'istruzione e università l'Esecutivo ha approvato il bando di concorso relativo al conferimento, per l'anno scolastico 2019/2020, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione ed il bando di concorso, per l'anno scolastico 2018/2019, per l'assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

L'Esecutivo regionale, su proposta dell'Assessora all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili di concerto con il Presidente della Regione e con l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, ha inoltre modificato la denominazione del Tavolo tecnico permanente legalità e sicurezza, rivolto alle nuove generazioni, in Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità, stabilendone i componenti.

La Giunta regionale ha anche approvato le “azioni” del Piano Corresponsabilità Educativa&Legalità, proposte dal Tavolo tecnico, per il periodo da giugno 2019 a giugno 2020.

Le Gouvernement régional a approuvé la participation de la Région autonome Vallée d'Aoste au projet intitulé « Dico+ », dans le cadre du programme Eramus +, et la Convention de partenariat et de gestion du projet, dont le coût total s'élève à 44 mille 235 euros, avec l'Université de Bretagne occidental, chef de file du projet.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, è stato approvato uno schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regoli il finanziamento dei Lavori di completamento di un tratto di pista ciclabile tra Saint-Marcel e Fénis per un ammontare di 1 milione 400 mila euro. La Giunta regionale ha nominato, quale Referente del Procedimento, il dirigente della Struttura regionale edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Rossano Balagna e, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, Marco Antonio Santarelli della medesima Struttura regionale.

L'Esecutivo regionale ha anche approvato la variante e la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, la nuova zonizzazione dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa sui conoidi dei torrenti Pisseur e Barasson, nonché la variante alla relazione tecnica, adottate dal Comune di Saint-Oyen con deliberazione consiliare n. 2 del 29 marzo 2019.

Su proposta dell'assessore al turismo il Governo regionale ha concesso mutui a tasso agevolato a un'impresa commerciale di Saint-Pierre, per un ammontare di 54 mila euro, e a un'impresa turistico-ricettiva extralberghiera con sede legale nel Comune di Valtournenche, per un ammontare di 331.500 euro

La Giunta regionale ha approvato inoltre la concessione di contributi per la realizzazione di diversi festival cinematografici (Gran Paradiso Film Festival, Strade del Cinema, Cervino Cine Mountain).

Il Governo regionale ha anche approvato un progetto che coinvolge lo sciatore Francesco De Fabiani per veicolare, attraverso la sua immagine, la destinazione turistica Valle d'Aosta, impegnando la somma complessiva di 9.150 euro ed ha approvato la realizzazione di spot video promozionali per un impegno di spesa di 33 mila euro.

La Giunta regionale ha dato il via libera alla prosecuzione delle azioni di comunicazione finalizzate alla promozione del castello Gamba di Châtillon dal mese di giugno fino alla fine del 2019 per una spesa complessiva massima pari a 4.800 euro.

Il Governo regionale ha concesso anche diversi contributi per l'organizzazione di diverse manifestazioni (Celtica, Montagna Sociale Contemporanea, Aosta Classica, Festival di cultura e musica antica Kalendamaya) ed a favore del coro viva Voce de Donnas.

