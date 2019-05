Dal Front Valdôtain "piena lealtà al progetto di governo"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le elezioni europee come punto di partenza per "unire e rafforzare l'area moderata del centrodestra valdostano": è questa la lettura data dal Front Valdôtain al voto di domenica 26 maggio in Valle d'Aosta.

Il movimento di Emily Rini commenta con soddisfazione "i risultati conseguiti ieri dall'area del centrodestra in Valle d'Aosta, anche alla luce della libertà di voto lasciata ad aderenti e simpatizzanti nell'ambito della propria area di riferimento. Se da una parte, infatti, la Lega si è affermata di slancio come primo partito nella nostra regione, dall'altra - evidenzia FV - Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno complessivamente più che raddoppiato la loro presenza in termini di voti e quasi triplicato il loro 'peso' in termini percentuali sul panorama politico valdostano rispetto alle ultime elezioni".

Secondo Rini queste elezioni europee hanno mostrato che "una parte di elettori non certo trascurabile" ha "dimostrato di sapersi e di volersi riconoscere in un'area, quella di centro che guarda al centrodestra, che in Valle d'Aosta può soltanto lavorare per crescere, per dare voce a quell'elettorato, anche autonomista, alla ricerca di una collocazione che poggi su basi serie, credibili, solide e di prospettiva".

Quanto al futuro della maggioranza regionale, il portavoce Marco Busanelli conferma "piena lealtà al progetto di governo sottoscritto il 10 dicembre 2018". "Detto progetto - aggiunge - per quanto ci riguarda si basa su un accordo programmatico-amministrativo e non politico, e per noi rimane valido, a meno che non cambino nel frattempo le sue condizioni, fermo restando che l'innegabile successo delle forze moderate del centrodestra in Valle dovrà da tutti essere tenuto in debita considerazione".

