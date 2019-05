Gli autonomisti: affrontare uniti le elezioni comunali del 2020

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il risultato ottenuto dal polo degli autonomisti alle elezioni europee di domenica scorsa, 26 maggio, "può essere interpretato solo come un incentivo a proseguire con tenacia e consapevolezza il lungo percorso intrapreso con Autonomie per l'Europa". Lo affermano in una nota i segretari di Union Valdôtaine, Stella Alpina, Epav, Union Valdôtaine Progressiste ed Alpe.

"Il documento federativo della settimana scorsa assume, a maggior ragione, un significato fondante: proseguire insieme partendo dalle comunità locali per affrontare uniti le elezioni comunali del 2020", scrivono aggiungendo inoltre che "i movimenti autonomisti federati devono prendere atto che il risultato di domenica li obbliga, da subito e con umiltà, a condividere con il territorio la necessità che la voce dei valdostani torni ad essere una voce sola, autonomista".

