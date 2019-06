La maggioranza non c'è più, ma per ora nulla cambia

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'uscita di Claudio Restano dalla maggioranza riporta il Consiglio regionale all'impasse e ad un governo che non può decidere perché non ha i numeri. Nell'immediato però potrebbero non esserci alcuna conseguenza.

Il prossimo consiglio regionale sarà soltanto tra due settimane, il 12 e 13 giugno. Non saranno presentate nuove mozioni quindi l'aula discuterà quelle già depositate. Restano ha spiegato che per ognuna di esse valuterà come votare, ma anche se su tutte le iniziative la maggioranza dell'aula dovesse esprimersi in maniera opposta rispetto alle indicazioni della giunta, il governo può rimanere al suo posto.

Molto dipenderà da quali decisioni saranno prese nei prossimi giorni dal resto della minoranza e soprattutto da Lega e Mouv', i due partiti che spingono maggiormente per il voto anticipato. Restano si è detto pronto a lasciare la carica di consigliere regionale sin da subito se lo faranno anche tutti gli altri 17 dell'opposizione (vedi video in basso). Servono infatti 18 dimissioni, così come servono 18 firme per un'eventuale mozione di sfiducia che però deve essere accompagnata dal progetto di un nuovo governo, con nuove alleanze ed un nuovo programma.

Le forze politiche che sostengono attualmente il governo Fosson potrebbero nel frattempo tentare di trovare nuovi alleati o magari appoggi esterni o rassegnare le dimissioni facendo quindi terminare in anticipo la legislatura.

In ogni caso, se si tornasse al voto lo si farebbe con una legge elettorale modificata solo in parte. Vista l'attuale frammentazione politica, i risultati delle urne potrebbero essere simili a quelli del maggio 2018: nessun partito o movimento in grado di raggiungere il premio di maggioranza e tanti gruppi, più o meno piccoli, che dovranno mettersi d'accordo per raggiungere quota 18.

Marco Camilli