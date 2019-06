Crisi in Regione, Lavevaz (UV): soluzione subito, altrimenti elezioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il 6 giugno il Conseil Fédéral dell'Union Valdôtaine si riunirà a Quart per esaminare la situazione politica in Regione dopo la decisione di Claudio Restano di lasciare la maggioranza, rimasta di conseguenza a 17 consiglieri. Il Mouvement ne ha già discusso all'interno del Comité fédéral.

All'Ansa il presidente Erik Lavevaz spiega: Antonio Fosson deve trovare la «soluzione alla crisi politica in tempi brevi» altrimenti «bisogna prendere provvedimenti di altro tipo, come andare ad elezioni: non siamo lì a voler a tutti costi tacconare una situazione».

«Non possiamo immaginare di fare due o tre mesi in stallo più totale», aggiunge. «Le forze politiche presenti in Consiglio - dice Lavevaz - non hanno bisogno di mesi per capire se vogliono sostenere questa maggioranza o meno, se c'è la volontà bene, altrimenti si va a elezioni».

M.C.