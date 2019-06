Rete Civica: elezione diretta presidente e premio maggioranza con ballottaggio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Una soglia di sbarramento più bassa, elezione diretta del presidente della Regione ed un premio di maggioranza al 42 per cento sono alcuni dei punti che caratterizzano la proposta di riforma elettorale elaborata da Rete Civica.

La proposta è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che, spiega Loris Sartore, è stata organizzata in occasione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta dell'ultima versione della legge elettorale, quella che prevede lo scrutinio centralizzato, la preferenza unica e le quote di genere.

La riforma di RC prevede l'elezione diretta del presidente della Regione e l'indicazione della futura giunta già sulla scheda di voto. Il premio di maggioranza scatta con l'ottenimento del 42 per cento dei voti e consiste in 20 seggi più quello del presidente. Se nessuna formazione raggiunge la soglia richiesta si va al ballottaggio che assicura 18 consiglieri più il presidente. È infine previsto l'abbassamento della soglia di sbarramento dal 5,7 al 4 per cento.

C.R.