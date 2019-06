Consiglio Valle, ok alle dimissioni di Restano, al suo posto Daudry

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dopo cinque ore dedicate alla discussione generale, un'ora di repliche e poi ancora un quarto d'ora per le dichiarazioni di voto, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta questa sera ha votato la presa d'atto delle dimissioni dalla carica di segretario rassegnate da Claudio Restano dopo l'uscita dalla maggioranza.

I voti favorevoli sono stati 25 mentre Lega e Mouv' hanno espresso voto contrario.

Per eleggere il suo nuovo rappresentante, alla ex maggioranza bastava assicurare il maggior numero di voti al consigliere indicato Jean-Claude Daudry (Alliance Valdôtaine), unico candidato alla carica di segretario del Consiglio. L'esponente di AV è stato alla fine eletto con 18 voti. Ci sono stati anche tre voti per Claudio Restano, sette schede nulle e sette bianche.

