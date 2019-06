Opposizione in pressing su CVA: chiesto consiglio regionale straordinario

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dopo i vertici della Monterosa Spa, nel mirino dello scontro politico tra ex maggioranza e opposizione è il turno degli amministratori della Compagnia Valdostana delle Acque.

Il 30 giugno scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione che l'opposizione vorrebbe non fosse confermato. «Volevamo impegnare il Presidente della Regione a non rinnovare l'incarico all'attuale management», spiegano i consiglieri del Movimento 5 stelle che, insieme a Lega VdA e Rete Civica, durante la seduta di ieri del Consiglio regionale intendevano discutere una risoluzione sull'argomento.

Il CdA attuale è ritenuto colpevole di aver «reiteratamente e pubblicamente sostenuto la quotazione in borsa della società, tuttora sospeso e mentre il Consiglio regionale, unica autorità deputata a decidere sul futuro della Compagnia, stava ancora valutando le varie posizioni - evidenzia il M5s -. Un comportamento che riteniamo particolarmente grave e deontologicamente poco corretto perché indirizzato a influenzare i processi decisionali da parte della proprietà».

La risoluzione riguardava inoltre il bilancio 2018 della Compagnia. «Chiedevamo - spiegano ancora dal M5s - di rinviare l'approvazione e di affidare l'attività di controllo sostanziale delle poste di bilancio a esperti esterni all'entourage regionale e delle società partecipate».

La risoluzione alla fine non è stata discussa perché la Conferenza dei capigruppo ha respinto l'iscrizione urgente all'ordine del giorno. L'opposizione ha quindi chiesto di indire una seduta straordinaria del Consiglio regionale tutta dedicata alla Compagnia Valdostana delle Acque «anche alla luce - dicono Lega e Mouv' - della situazione politica attuale dove 17 Consiglieri che si definiscono maggioranza ma non lo sono, occupando in modo fraudolento le posizioni di Governo, pensano di poter fare una nomina così importante per la Valle d’Aosta senza ascoltare la maggioranza dei Consiglieri regionali.»

Clara Rossi