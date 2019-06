Valle d'Aosta, la Regione definisce il piano delle assunzioni 2019 - 2021

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Amministrazione regionale si appresta ad assumere quasi 300 dipendenti nell'arco di tre anni, tra il 2019 ed il 2021, grazie alla programmazione del fabbisogno di risorse umane appena approvata dalla Giunta dopo lo sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Le assunzioni sono definite "sulla base delle esigenze - spiega in una nota Palazzo regionale - espresse dai Coordinatori e relative agli organici della Giunta regionale, delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti della Regione, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco". Nell'anno in corso saranno reclutate 100 unità di personale, nel 2020 altre 60 unità circa e nell'anno successivo 120 unità, numeri definiti in base ai pensionamenti previsti e degli effetti delle misure come Quota 100 e Opzione donna.

"I provvedimenti adottati oggi dalla Giunta regionale - si legge ancora nella nota - consentono inoltre di conseguire un risparmio sulla spesa del personale in linea con le indicazioni nazionali".

Il governo regionale ha inoltre approvato un piano di formazione triennale dei dipendenti impegnando 540mila euro e ulteriori 10 progetti di telelavoro domiciliare e convenzionato.

C.R.