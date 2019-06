Cantieri forestali, ok della III Commissione alle integrazioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole oggi alle integrazioni al programma dei cantieri forestali che aumentano le giornate lavorative e dispongono assunzioni a tempo indeterminato.

Il via libera all'atto, approvato in giunta regionale venerdì scorso, è arrivato all'unanimità: Lega Vallée d'Aoste e Mouv', rappresentati in Commissione da Luca Distort ed Elso Gerandin, non hanno partecipato al voto come annunciato dai rispettivi partiti e gli altri commissari (il presidente Alessandro Nogara di AV, Joël Farcoz, Giovanni Barocco e Flavio Peinetti dell'UV e Daria Pulz di ADU) hanno tutti votato a favore.

«Spiace che i Commissari di Mouv' e Lega VdA non abbiamo partecipato al voto - commento del presidente Nogara - invocando il mancato rispetto della composizione delle Commissioni consiliari, pur condividendo la bontà dell'atto. Ci sono provvedimenti la cui utilità va al di là della bagarre politica, perché, come in questo caso, si affrontano e si risolvono temi fondamentali come il lavoro e la manutenzione del territorio.»

M.C.