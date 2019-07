Front Valdotain, priorità è elezione diretta presidente Regione

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Anche il Front Valdôtain dà il suo benestare all'accordo con Rete Civica per mantenere in piedi la giunta Fosson, nonostante la collocazione politica dei due movimenti sia molto distante.

"Quello sottoposto all'attenzione è un progetto di natura puramente amministrativa e non di natura politica", sottolinea FV. Un modo per dire che la diversa visione politica, una di centrodestra e l'altra di sinistra, può passare in secondo piano anche se i punti dell'accordo con RC "verranno analizzati e valutati singolarmente e di volta in volta sulla base di come verranno declinati nel dettaglio, coerentemente con gli obiettivi elencati nel proprio manifesto di intenti, garantendo lealtà di comportamento e di azione".

"La priorità per il Front Valdôtain - spiega il movimento di Emily Rini - è data dall'elezione diretta del Presidente della Regione, unica via per garantire stabilità e governabilità alla Valle d’Aosta". "Non ritiene più accettabile - continua FV - che le varie maggioranze in Consiglio regionale siano tenute in scacco di volta in volta dagli eventuali ‘mal di pancia’ del singolo consigliere di turno".

E.G.