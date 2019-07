Da Restano nasce "La Valle d'Aosta che cresce"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È denominata La Valle d'Aosta che cresce la nuova formazione che dovrebbe raggruppare i fuoriusciti da Area Civica - Pour Notre Vallée. La nuova "area di pensiero" è nata da Claudio Restano, ex consigliere di maggioranza, e sarà aperta all'ingresso di altri consiglieri regionali.

Presentando questa mattina la novità in apertura dei lavori dell'assemblea valdostana, Restano ha spiegato che «i fuoriusciti dall'area di pensiero Area Civica-Pour Notre Vallée hanno costituito una nuova area che a breve confluirà in un'associazione culturale. Non si hanno pretese di diventare un partito politico, ma il gruppo cresce, si trovano condivisioni su temi e metodi: riteniamo quindi opportuno non disperdere questo serbatoio di idee positive e vogliamo generare un movimento culturale che possa portare le proprie idee al Consiglio regionale e sul territorio.»

