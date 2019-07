Affitti brevi in Valle d'Aosta, verso la parificazione per l'imposta di soggiorno

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La giunta regionale lavorerà nel corso dell'estate ad un "Pacchetto turismo" che sarà portato all'esame delle Commissioni per la ripresa dei lavori di settembre. All'interno ci saranno tre disegni di legge, secondo quanto annunciato dall'assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti Laurent Viérin durante l'ultima seduta del Consiglio Valle.

Il primo dei tre provvedimenti non è una novità: si tratta infatti della riforma dell'Office du turisme che porterà alla creazione dell'ente unico di promozione turistica. La legge è già pronta, ma è stata accantonata a causa della crisi politica che nei mesi scorsi ne aveva messo in dubbio l'approvazione in Consiglio. Ora che la situazione politica si è stabilizzata, l'iter è pronto a ripartire in Commissione alla ripresa dei lavori a settembre. E lo farà insieme agli altri due provvedimenti annunciati dall'assessore Viérin.

Il primo riguarda gli affitti brevi. «Esiste una disparità da parecchio tempo» ha dichiarato Viérin, ed è stata quindi elaborata una proposta già discussa con gli attori coinvolti (per esempio Adava, Uppi, Airbnb) e i sindaci. La norma dovrà «dare contezza del fenomeno della locazione turistica in Valle d'Aosta anche a breve termine, con contratti di meno di 30 giorni, e quindi avere certezza delle presenze da un punto di vista turistico. Solo disponendo della possibilità normativa di conoscere chi loca si potrà applicare l'imposta di soggiorno. Quindi solo per tale fine gli alloggi ad uso turistico saranno parificati a tutte le altre forme di ricettività che già applicano l’imposta».

Il terzo ddl riformerà la disciplina dell'imposta di soggiorno. «Sarà anche questo da condividere con gli enti locali - ha sottolineato Viérin - e prevede l'obbligo di applicazione dell’imposta in modo uniforme su tutto il territorio regionale, l’estensione dell’applicazione dell’’imposta anche per gli ospiti degli alloggi ad uso turistico e la destinazione di una quota del gettito complessivo per finanziare l’attività dell’Ente unico di promozione turistica».

