Valle d'Aosta, il sistema di istruzione per adulti verso la riorganizzazione

AOSTA. In attesa dell’approvazione della legge regionale che istituisce il Centro regionale per l’istruzione degli adulti, oggi la giunta regionale ha approvato una sperimentazione biennale che già da quest'anno riorganizzerà il sistema di educazione rivolto agli adulti presente in Valle d'Aosta.

«Il ruolo strategico svolto negli anni dai centri di istruzione degli adulti», spiega l'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan, «ha evidenziato la necessità di dare corpo a un nuovo organismo che non seguisse logiche piramidali ma di rete, nel rispetto delle identità e delle autonomie dei soggetti che co-agiscono». Il nuovo sistema, aggiunge l'assessore, dovrà «ampliare l'offerta formativa nei percorsi di primo e di secondo livello» e «potenziare e integrare le competenze di cittadinanza nell'ambito dell’apprendimento permanente» ed anche pensare alla formazione di docenti, formatori e stakeholder del territorio direttamente o indirettamente coinvolti.

È nel 2017 che la Regione decise di rivedere l'attuale tipo di formazione degli adulti partendo da un'analisi del contesto regionale. Questo studio ha portato alla definizione del nuovo modello organizzativo la cui sperimentazione partirà nel mese di ottobre. Ci sarà una istituzione scolastica capofila che verrà individuata all'atto di sottoscrizione dell'Accordo di rete e la Sovrintendenza agli studi garantirà il suo supporto all'operazione.

«Per realizzare efficacemente l’azione di supporto - riprende l'assessore Certan - abbiamo deciso di acquisire un servizio finalizzato all'affiancamento in questa fase sperimentale del Dirigente capofila per gli aspetti organizzativi e per la predisposizione di un piano di formazione del personale docente impegnato nel progetto sperimentale e alla realizzazione delle azioni messe in campo per il raggiungimento dei risultati attesi».

C.R.