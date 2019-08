Ddl segretari enti locali, chiesti nuovi approfondimenti tecnici

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il disegno di legge sul reclutamento dei segretari per gli enti locali dovrà essere oggetto di nuovi approfondimenti prima del via libera: così hanno deciso la I e II Commissione consiliare a proposito del testo approvato in giunta lo scorso 12 luglio.

«Le Commissioni - spiegano i rispettivi presidenti Patrizia Morelli (AV) e Pierluigi Marquis (SA) - hanno convenuto di voler procedere ad alcune verifiche tecniche finali, prima di votare la legge che verrà iscritta al primo Consiglio utile di settembre. L'obiettivo condiviso è di mettere i comuni nella condizione di disporre di un numero adeguato di Segretari, in vista del rinnovo dei Consigli comunali previsto per il 2020.»

Secondo l'opposizione e in particolare Lega, Mouv' e gruppo misto, «il fatto che la maggioranza abbia rinviato per la seconda volta l'approvazione di questo provvedimento conferma la fondatezza della nostra richiesta di procedere ad altri approfondimenti, piuttosto che approvare in tutta fretta il disegno di legge. I suggerimenti che avevamo fornito e le audizioni che avevamo richiesto sono elementi necessari al miglioramento di questa norma.»

redazione