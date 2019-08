Consultazioni a Roma, rammarico di Fosson: non c'è delegazione parlamentare valdostana

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un'opportunità mancata per presentare e spiegare le esigenze della Valle d'Aosta: così il presidente della Regione Antonio Fosson a proposito delle consultazioni che si sono svolte nei giorni scorsi al Quirinale per la formazione di una nuova maggioranza di governo.

L'appunto del presidente della Giunta è riferito alla mancata organizzazione di un incontro unico per i due parlamentari della Valle d'Aosta, Albert Lanièce ed Elisa Tripodi. Né il senatore né la deputata infatti sono stati sentiti da Mattarella in qualità di rappresentanti valdostani: Lanièce ha incontrato il presidente della Repubblica come componente del gruppo per le Autonomie mentre Tripodi ha seguito le direttive del Movimento 5 stelle.

«Non si è vista una delegazione parlamentare valdostana dal presidente della Repubblica - ha evidenziato Fosson -. Quando io ero al Senato, insieme al deputato Nicco, la nostra "valdostanità" valeva più delle appartenenze» politiche.

All'epoca - parliamo del 2008 - a Palazzo Madama fu eletto Fosson con la lista Vallée d'Aoste (Uv, Sa, Fédération) mentre il seggio di Montecitorio andrò ai rivali politici di Alpe con Roberto Nicco. Pur appartenendo a due liste diverse, i due parlamentari si presentarono insieme da Napolitano per le consultazioni (foto in alto) proponendosi come esponenti della minoranza linguistica della Valle d'Aosta.

