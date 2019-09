Cognetta e Restano, "soddisfazione" per apertura Baccega su microcomunità Pubblicato: Mercoledì, 25 Settembre 2019 16:55

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La competenza in materia di microcomunità potrebbero essere trasferite dalle Unités des Communes all'Azienda Usl in tempi relativamente brevi. L'argomento è stato discusso oggi durante una audizione dell'assessore alla sanità Mauro Baccega davanti alla Commissione Servizi sociali del Consiglio Valle.

In una nota i consiglieri Claudio Restano (gruppo misto) e Roberto Cognetta (gruppo Mouv') commentano: "finalmente l'assessore Baccega ha accolto la nostra tesi sulle microcomunità: c'è bisogno di una riorganizzazione complessiva attraverso un testo di legge".

"Crediamo - aggiungono Restano e Cognetta - che sia opportuno predisporre un testo di Commissione, previ gli opportuni approfondimenti: noi ci siamo e siamo pronti a lavorare in maniera condivisa. Siamo soddisfatti, perché significa che le nostre continue iniziative in Consiglio per sensibilizzare l'assessore su questa tematica hanno portato i loro frutti".

redazione