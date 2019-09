I principali provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta Pubblicato: Venerdì, 27 Settembre 2019 15:05

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha esaminato l’atto di nomina dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, degli enti locali nonché delle loro forme associative e dell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, proponendo, in qualità di presidente, Ornella Badery e in qualità di componenti Denise Zampieri e Luca Nervi. L’atto sarà trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Consiglio Permanente degli Enti Locali per l’intesa.

L'esecutivo inoltre ha approvato la regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità per lo svolgimento del servizio medico di emergenza con l’utilizzo di elicotteri, nell'ambito del soccorso in montagne e per le attività di Protezione civile per il periodo 2020/2023.

Su proposta dell'assessore alle finanze, il governo regionale ha preso atto del progetto 5000genomi@VdA, presentato dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia con i partner Engineering D.HUB S.p.A., Università della Valle d’Aosta, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, e Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, in risposta all'Avviso per la creazione e lo sviluppo nel territorio regionale, di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, denominato CMP3vda.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, la giunta regionale ha autorizzato il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) Vita S.p.A. – Savda S.p.A. all'esercizio di un servizio di trasporto a chiamata per i collegamenti con l’aeroporto internazionale di Torino Caselle e con l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, per le stagioni invernali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, approvando le relative bozze di convenzione. La Giunta ha riconosciuto inoltre alla Vita S.p.A., Società del RTC, che effettua il servizio di collegamento con l’aeroporto internazionale di Torino Caselle, un corrispettivo pari a 53 mila 336,80 euro per ciascuna stagione invernale e alla Savda S.p.A., Società del RTC che effettua il servizio di collegamento con l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, un corrispettivo pari a 110 mila 150 euro per ciascuna stagione invernale.

Su proposta dell'assessore alla sanità inoltre la Giunta regionale ha ridefinito la composizione del Comitato permanente regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, come previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.

E’ stato anche approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di otto medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2019/2022. E’ stato inoltre approvato l’avviso pubblico per l’ammissione di tre medici sovrannumerari al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d’Aosta relativo agli anni 2019/2022, tramite graduatoria riservata. In particolare, con riferimento ai medici che accederanno al corso triennale, tramite graduatoria riservata in qualità di sovrannumerari, non è prevista l’erogazione di alcuna borsa di studio, né ordinaria né aggiuntiva.

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali sono stati concessi ulteriori contributi in regime de minimis per le spese relative al ripristino funzionale, da realizzarsi all’inizio della stagione, dei campi da golf per l’anno 2019, per un importo complessivo pari 152 mila euro.

L’Esecutivo hapoi affidato a Finaosta S.p.A. la conduzione della seconda fase dell’istruttoria tecnica, che consiste nell’accertamento della validità e sostenibilità economica dei progetti ritenuti provvisoriamente idonei dalla Commissione tecnica giudicatrice, e la partecipazione di un proprio incaricato nella Commissione di valutazione prevista dal Progetto integrato Bassa Via della Valle d’Aosta – Sostegno ai servizi turistici.

Il Governo della Regione ha disposto l’aumento del trasferimento straordinario per un importo di 450 mila euro all’Associazione Forte di Bard, per il finanziamento delle attività previste nell’anno 2019, nell’ambito della convenzione di cui alla Delibera regionale 56/2016 e successive modificazioni.

