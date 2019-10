Condanne indipendentisti catalani, Front Valdotain: carcere non è la soluzione Pubblicato: Martedì, 15 Ottobre 2019 15:27

AOSTA. "Alla luce della pronuncia del Tribunale Supremo di Madrid" sulla protesta indipendentista in Catalogna, il Front Valdôtain esprime "solidarietà e sostegno a tutti coloro che, anche a costo della loro libertà personale, operano quotidianamente per promuovere e fare valere il diritto naturale all'autodeterminazione dei popoli". È quanto si legge in una nota del comitato promotore di FV.

"I giudici spagnoli hanno inflitto complessivamente oltre 100 anni di carcere ai leader politici della Catalunya", spiega FV aggiungendo che "le pene preventive non hanno in alcun modo aiutato a risolvere il conflitto e non lo faranno nemmeno le pesantissime pene detentive inflitte ieri, perché la soluzione della questione sollevata dalla comunità catalana può e deve arrivare esclusivamente dal dialogo politico".

"Il carcere - prosegue la nota - non può essere e non sarà la soluzione, a maggior ragione se si considera che chi è stato giudicato colpevole, lo è stato perché ha tentato fino all'ultimo di fare valere il diritto del suo popolo all'autodeterminazione".

Secondo FV "soltanto attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle singole specificità e differenze" si potrà "giungere a un'Europa realmente coesa e unita".

E.G.