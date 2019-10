L'Union Valdôtaine fissa al 30 novembre la data del congresso annuale Pubblicato: Martedì, 22 Ottobre 2019 15:40

GRESSAN. Si terrà sabato 30 novembre a Gressan il congresso annuale dell'Union Valdôtaine. "L'épanouissement des mouvements autonomistes dans l'époque des populismes et des nationalismes" è il tema individuato per il 2019.

Il congresso sarà un importante appuntamento per il movimento del Leone Rampante che sta cercando di ritrovare la sua dimensione dopo la batosta elettorale del 2018, le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto alcuni dei suoi esponenti di maggiore spicco e i tumulti interni che ne sono derivati.

Ieri il Conseil fédéral si è riunito per organizzare l'appuntamento di fine novembre. "I delegati - spiega in una nota l'UV - hanno condiviso la proposta del Comité fédéral di iniziare l'analisi di una eventuale modifica della legge elettorale del Consiglio Valle, con l'obiettivo principale di tentare di trovare una forma di elezione che possa assicurare una governabilità più solida. Non di meno questa analisi dovrà essere fatta con il giusto confronto interno e nei tempi che saranno necessari".

Il Conseil inoltre "rilancia la necessità di proseguire il confronto con le altre forze politiche autonomiste per giungere ad un punto definitivo del percorso che abbiamo iniziato e che rimane un obiettivo prioritario per il futuro della politica valdostana.

