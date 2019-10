I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale Pubblicato: Venerdì, 25 Ottobre 2019 14:29

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha nominato oggi Veronica Celesia quale Revisore dei conti dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta (Area VdA) per un quadriennio.

Su proposta dell'assessore alle finanze inoltre l'esecutivo ha integrato con 40 mila euro l'importo dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato prevenzione incendi degli edifici di proprietà regionale siti nel Villaggio Minatori del Comune di Cogne, nonché per la redazione del progetto della centrale termica e ha autorizzato Fondation Grand Paradis ad avviare l'iter amministrativo per il perfezionamento degli ulteriori lavori necessari all'ottenimento del Certificato stesso. L'importo complessivo deliberato è di 90 mila euro.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro e trasporti la giunta regionale ha approvato il Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) per la Valle d'Aosta, così come modificato con la decisione della Commissione europea C(2019) 5827 in data 30 luglio 2019.

L'esecutivo ha inoltre autorizzato la Pila S.p.A., concessionaria dell'esercizio della telecabina Aosta – Pila, all'esecuzione della riparazione della puleggia di rinvio, ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio per la gestione dell'impianto di proprietà regionale, per un importo di spesa presunto ammontante a 21 mila 200 euro.

Per quanto riguarda l'ambiente, risorse naturali e corpo forestale il governo regionale ha approvato la costituzione del tavolo interassessorile per la revisione della pubblicazione dei dati ambientali sul sito istituzionale. Il gruppo di lavoro dovrà presentare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2019, una roadmap per la riorganizzazione, la razionalizzazione e il rafforzamento dei contenuti ambientali.

L'esecutivo ha anche approvato alcune modifiche al tracciato dell'itinerario escursionistico denominato Balteus - Cammino Balteo nella tappa 11.

La giunta regionale ha modificato il bilancio di produzione dei materiali/rifiuti inerti da scavo e dei materiali/rifiuti da demolizione e costruzione, nonché al piano di utilizzo dei materiali da scavo, derivanti dalla realizzazione dell'impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane, e dei relativi collettori fognari, a servizio dei comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz. L'atto costituisce il presupposto per gestire come “sottoprodotto”, e non già come rifiuto, le terre da scavo che dalle diverse opere previste dal progetto si produrranno, consentendo all'affidatario l'avvio immediato delle procedure amministrative necessarie per programmare l'inizio dei lavori.

Su proposta dell'assessore all'istruzione è stata approvata una nuova sperimentazione del modello di presa in carico dell'alunno con disabilità nel suo percorso scolastico su base ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), per un importo complessivo di 3 mila euro. La nuova sperimentazione consentirà di formare i docenti partecipanti che fungeranno da formatori per i colleghi in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche, dal prossimo anno scolastico, al fine di raggiungere l'obiettivo della messa a regime del modello PEI (Piano Educativo Individualizzato) digitale dal 1° settembre 2021.

L'esecutivo ha anche deciso di ricostituire il Comitato tecnico per la stesura delle linee guida per la definizione del modello di educazione bi-plurilingue dall'anno scolastico 2020/2021 e la realizzazione di un'azione di supporto metodologico-didattico e organizzativo rivolte ai dirigenti e ai docenti impegnati in attività bi-plurilingui.

È stata anche autorizzata l'acquisizione, da parte della struttura Edilizia strutture scolastiche, del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico, di proprietà regionale, che ospita l'Institut agricole régional, per un importo complessivo di 254 mila euro.

Su proposta dell'assessore alla sanità sono stati integrati il piano annuale 2018 e il piano annuale 2019 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, la cui spesa complessiva ammonta a 943. 429,39 euro.

L'esecutivo ha approvato l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze - quota annualità 2018 - per interventi a favore di persone con disabilità gravissime, per interventi volti all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità, per una spesa complessiva pari a 1.151.750 euro.

La giunta regionale ha approvato anche la proposta progettuale per la realizzazione di misure di contrasto alla discriminazione sociale e lavorativa e per favorire l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende del 23 maggio 2019, per un importo complessivo pari a 156 mila euro, di cui 36 mila in cofinanziamento.

L'esecutivo ha concordato di sottoporre al Consiglio regionale il disegno di legge concernente Disposizioni urgenti per l'attrattività del sistema sanitario regionale e la formazione del personale sanitario. modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

Su proposta dell'assessore al turismo è stata approvata la graduatoria delle domande risultate ammissibili per l'anno 2019 per la concessione dei contributi per interventi su rifugi e, con riferimento alle domande utilmente collocate nell'ambito della medesima graduatoria, la concessione per l'anno 2019 dei relativi contributi, per una spesa complessiva di 408 mila 600 euro. In particolare, gli interventi riguardano i rifugi Arbolle, Elena, O. Hutte, Bezzi, Savoia, Gonella, Capanna Gnifetti, Guide Di Ayas.

La Giunta regionale hampoi stabilito di applicare la tariffa gratuita, domenica 27 ottobre 2019, per l'ingresso al Criptoportico Forense di Aosta per gli iscritti alla Camminata Enogastronomica e Turistica inserita nel programma della MezzAosta 2019. La medesima tariffa gratuita sarà applicata anche per l'ingresso all'Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta il 5 novembre per i partecipanti all'incontro pubblico sul viaggio in bicicletta di Daniele Vallet dalla Valle d'Aosta ad Atene attraverso i Balcani, condotto da Patrizio Roversi fondatore di Turisti per caso, e alla presentazione della testata In Viaggio (Cairo Editore), eventi di promozione della Valle d'Aosta organizzati dall'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali.

Infine stata approvata dalla Giunta regionale l'organizzazione dell'evento Disco di Natale in programma a Pila l'8 dicembre. L'iniziativa prevede uno spettacolo musicale a tema natalizio, condotto da Enzo Ghinazzi (in arte Pupo) e Lodovica Comello. Il concerto sarà registrato integralmente e andrà in onda sul canale TV8 di Sky il pomeriggio del giorno di Natale.

