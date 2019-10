Via libera della Giunta al ddl per attirare nuovi medici in Valle d'Aosta Pubblicato: Venerdì, 25 Ottobre 2019 16:11

AOSTA. Il governo regionale oggi ha approvato il disegno di legge "Disposizioni urgenti per l'attrattività del sistema sanitario regionale e la formazione del personale sanitario", un provvedimento messo a punto dall'assessorato alla sanità con l'intenzione di risolvere il problema della carenza di medici specialisti intervenendo su due aspetti: francese e trattamento economico.

Il ddl interviene sull'obbligo di conoscenza della lingua francese per i medici che vogliono lavorare in Valle d'Aosta. «Nel caso in cui i concorsi espletati per assumere a tempo indeterminato non vadano a buon fine - spiega l'assessore Mauro Baccega -, sulla base di una dichiarata e manifesta criticità attestata dall'Azienda Usl e secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, si può procedere all'assunzione a tempo determinato di personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, per un periodo di 24 o 36 mesi, a seguito di espletamento di appositi concorsi senza richiedere il superamento della prova di francese». L'esame dovrà essere superato in un secondo momento, entro un anno e mezzo dalla data di assunzione. Il personale inoltre «dovrà poi partecipare nei tre anni successivi ai concorsi a tempo indeterminato banditi per la specialità per cui è stato assunto o specialità equipollente e a prestare servizio per l’Azienda USL Valle d’Aosta per un periodo minimo di tre anni».

L'altro aspetto è il trattamento economico. I medici assunti a tempo indeterminato potranno beneficiare per due anni di un'indennità mensile di 600 Euro lordi «a fronte della sottoscrizione dell’impegno a prestare servizio in Valle d’Aosta per un periodo minimo di 5 anni», spiega l'assessore Baccega.

Il ddl prevede una sperimentazione di due anni.

«Riteniamo che questi interventi - riprende l'assessore regionale alla sanità - ci permetteranno di rendere più appetibile il nostro territorio da parte di nuovi medici, ben sapendo che la carenza di specialisti è un problema di livello nazionale al quale anche lo Stato deve cercare di porre rimedio».

L'esponente del governo regionale annuncia inoltre ulteriori interventi a favore dei medici che già lavorano in Valle d'Aosta e che potrebbero essere inseriti già all'interno della Finanziaria.

Clara Rossi