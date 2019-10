Ddl lupo, Pulz: legge inutile, mette in secondo piano le vere urgenze Pubblicato: Mercoledì, 30 Ottobre 2019 10:49

AOSTA. "La legge “ammazza lupi” dell'assessore Chatrian non serve a nulla, se non a raccogliere le preferenze degli allevatori; peraltro, di quegli allevatori più ingenui che, sbagliando, pensano che, una volta approvata la norma, sarà automaticamente possibile eliminare i lupi". Così la consigliera regionale di Adu VdA, Daria Pulz, a proposito del disegno di legge sul lupo attualmente all'esame delle Commissioni consiliari.

Pulz, sin da subito schierata contro il testo di legge che prevede in casi estremi gli abbattimenti, annuncia il voto contrario in Commissione (previsto il 4 novembre) ed anche il Consiglio Valle.

"I nostri sforzi - aggiunge la consigliera regionale - hanno costretto la maggioranza a una modifica del testo di legge che, nella sostanza, si limita a ribadire il quadro normativo europeo e nazionale esistenti: il lupo non lo si può toccare in quanto specie protetta, salvo gravi situazioni di rischio e dopo aver messo in atto e monitorato, per un tempo congruo, ogni altra alternativa possibile".

Secondo Pulz inoltre "l'urgenza chiesta dal Governo regionale per trattare l’argomento" fa passare "in secondo piano crisi industriale, mala sanità e altre problematiche molto più importanti ed impellenti". "Anziché strumentalizzare il gravissimo episodio dell’abbattimento della lupa a Chȃtillon - conclude l'esponente di Adu -, la giunta dovrebbe impegnarsi a sollecitare l’adozione del nuovo Piano nazionale lupo e a redigere quello regionale, senza il quale questa legge non ha alcun senso".

