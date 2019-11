Lavevaz: Fosson ritorna nell'UV? Disponibili a ragionarci Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 11:53

AOSTA. Il presidente dell'Union Valdôtaine apre all'eventuale ritorno di Antonio Fosson tra le fila del movimento del Leone rampante. «Siamo disponibili a fare dei ragionamenti», dice Erik Lavevaz commentando le indiscrezioni di stampa.

«La porta è assolutamente aperta per chiunque voglia fare dei ragionamenti e condivida il nostro percorso e quello che stiamo cercando di fare: cambiare, anche a livello di gestione, di movimento», spiega Lavevaz. Poi precisa: «ne parleremo con Fosson quando sarà il momento, quando lui deciderà eventualmente di farlo. Per ora non c'è nulla».

Fosson attualmente è componente del gruppo Pour Notre Vallée - Area Civica - Front Valdôtain di cui fa parte anche la presidente del Consiglio Valle Emily Rini (anche lei ex UV). Alle elezioni regionali del maggio 2018 era stato eletto nella lista Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée mentre cinque anni prima era candidato per l'UV.

Lavevaz ricorda che il suo Mouvement ha «ribadito in questa fase di grande confusione la nostra piena fiducia al lavoro che Fosson che sta facendo. Per noi la Giunta Fosson è l'ultima di questa legislatura. Per conto nostro non ce ne saranno altre, e questo va oltre il discorso di Fosson e del movimento».

