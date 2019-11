Servizi anziani, in arrivo dalla Regione 18,7 milioni di euro Pubblicato: Martedì, 05 Novembre 2019 08:24

AOSTA. Ammonta a 18,7 milioni di euro lo stanziamento approvato dal governo valdostano a favore degli enti che gestiscono i servizi rivolti agli anziani e agli inabili.

La delibera, approvata in Giunta dopo il via libera da parte del Consiglio permanente degli enti locali, si riferisce all'anno 2019 e stabilisce i costi unitari ottimali e per posto letto occupato per le strutture protette e le protette plus (115 e 125 euro). All'ente che gestisce il servizio sarà versato un finanziamento pari alla quota tra il costo unitario ottimale e quanto dovuto dall'utente sulla base dell'indicatore Isee.

"I finanziamenti agli enti gestori dei servizi per le persone anziane relativi all'assistenza domiciliare - precisa inoltre l'Amministrazione regionale - saranno erogati, in generale, sulla base del costo orario pari a 22,50 euro per i servizi resi nei giorni feriali e a 23,50 euro per i servizi resi nei giorni festivi".

