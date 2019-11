Affido minori, interpellanza in Consiglio regionale sulle criticità in Valle d'Aosta Pubblicato: Mercoledì, 13 Novembre 2019 15:49

AOSTA. La situazione dei servizi di affido di minori è l'oggetto di una interpellanza depositata in questi giorni al Consiglio regionale della Valle d'Aosta che sarà discussa nella seduta del 20 e 21 novembre prossimi.

L'iniziativa, firmata da Andrea Manfrin (Lega VdA) e Manuela Nasso (M5s), riprende le testimonianze pubblicate nelle ultime settimane da Aostaoggi.it sul rapporto a volte difficile tra servizi sociali e famiglie assistite e mette appunto l'accento sulle "segnalazioni di criticità inerenti gli affidi di minori".

L'interpellanza "prende atto delle numerose criticità sollevate dalle testimonianze dirette" le quali "meritano di essere approfondite per comprendere appieno le motivazioni dei malesseri manifestati" e riporta le recenti dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega, sul fatto che "la Valle d'Aosta è esente da fatti come quelli successi a livello nazionale" con riferimento all'inchiesta di Bibbiano.

Manfrin e Nasso interpellano l'assessore per sapere "se le summenzionate segnalazioni fossero pervenute alle strutture competenti; in caso affermativo, se siano stati effettuati dei controlli; in caso negativo, se sia intenzione di approfondire le segnalazioni" e "se siano pervenute altre segnalazioni di criticità inerenti gli affidi di minori e quali siano le strategie adottate per evitare il ripetersi di tali criticità".

