I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta Pubblicato: Venerdì, 15 Novembre 2019 11:36

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta si è riunita ieri. Tra i provvedimenti approvati c'è una bozza di disciplinare d’uso dell’area addestrativa denominata Poligono occasionale di Menouve, nel Comune di Etroubles, avente durata quinquennale, autorizzandone la sottoscrizione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comando Militare Esercito Valle d’Aosta.

Su proposta dell'assessore alle politiche del lavoro inoltre sono state approvate le disposizioni per la realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, con riferimento agli standard di competenza di cui al requisito R11 (Possesso delle competenze organizzative minime) del dispositivo di accreditamento di cui alla delibera regionale n. 264/2018. L’Esecutivo ha inoltre definito le disposizioni per la certificazione delle competenze in esito ai corsi di formazione e riqualificazione professionale realizzati dalle imprese in regime di autofinanziamento. L’atto, nelle more dell’entrata in vigore della nuova legge regionale disciplinante i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro e della formazione professionale, mira a regolamentare provvisoriamente la materia, al fine di permettere anche ai partecipanti ai corsi oggetto di finanziamento diretto da parte delle imprese di acquisire la certificazione delle competenze previste in esito.

Su proposta dell'assessore all'Ambiente l'esecutivo ha approvato l’elenco previsionale degli interventi per il triennio 2019/2021 da affidare a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per un importo complessivo di 600.373 euro.

Su proposta dell'assessore alla sanità sono stati impegnati 600.000 euro, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per aumentare l’importo del voucher "Prima infanzia" a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari, nell’ambito del PO FSE 2014/2020, aumentando la quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie dal 20% al 40% fino a un corrispettivo massimo mensile di 200 euro/bambino, mantenendo invariate le altre condizioni di erogazione del voucher.

La Giunta regionale ha anche definito, ai sensi della legge regionale 11/2010 e nel rispetto delle linee prioritarie definite dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza nella seduta dell’11 novembre 2019, le modalità e i criteri di concessione dei contributi, per l’anno 2019, agli enti e alle associazioni operanti in Valle d’Aosta per le iniziative per la promozione della legalità e della sicurezza volte all’informazione, all’educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo. La scadenza per la presentazione delle iniziative da parte dei soggetti proponenti fissata per martedì 3 dicembre 2019.

L’Esecutivo ha approvato inoltre i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8, a sostegno di specifici progetti a favore di persone con disabilità presentati dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale di Aosta. In particolare, a seguito della variazione delle Strutture dell’Assessorato Sanità, Salute, Politiche sociali e in un’ottica di semplificazione e di trasparenza amministrativa, è stata modificata la composizione della commissione e sono variati i termini di presentazione e valutazione delle richieste (la richiesta di contributo per l’organizzazione delle attività deve essere presentata, prima dell’avvio dell’iniziativa, non oltre il mese di settembre dell’anno solare di inizio del corso e la valutazione delle richieste viene effettuata entro il mese di ottobre di ogni anno). L’importo massimo annualmente concedibile, previa istruttoria tecnica della struttura regionale competente in materia, è stato mantenuto a 30 mila euro.

Accogliendo le osservazioni del CPEL, il Governo della Regione ha approvato il Piano di azione per il biennio 2019-2020 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. È stata quindi disposta l’erogazione di un trasferimento, per l’anno 2019, pari a 4 milioni da ripartire in proporzione ai posti autorizzati e finanziabili (598 posti di nido d’infanzia e 40 posti di spazio gioco) e di 138 mila 491,87 euro per 52 posti finanziabili di nido aziendale. Per il 2020, è stata disposta l’erogazione di un acconto sui trasferimenti pari a 2 milioni 760 mila euro.

La Giunta ha infine stabilito che siano rimborsate agli Enti pubblici titolari di nidi d'infanzia, nidi aziendali e spazi gioco le maggiori spese determinate dalla presenza di bambini con disabilità e dall'eventuale utilizzo dei mediatori interculturali che si stimano, sulla base della spesa storica, in 300 mila euro.







