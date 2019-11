Ddl Lupo, appello ADU a Bertin e Minelli: non votate la legge Pubblicato: Lunedì, 18 Novembre 2019 08:39

AOSTA. I consiglieri regionali di Rete Civica, Alberto Bertin e Chiara Minelli, non votino il ddl Lupo: l'appello arriva dagli ex colleghi di ADU VdA in vista dell'approdo in Consiglio Valle del contestato disegno di legge che autorizza come soluzione estrema gli abbattimenti degli esemplari di lupo giudicati pericolosi.

"Se anche voi – Bertin e Minelli – abbandonerete i lupi per favorire il Leone, non sarete poi così tanto diversi da uno Chatrian qualunque", afferma ADU.

Con Impegno Civico, quindi prima della scissione che ha dato vita a Rete Civica e ADU, era stato "stabilito che mai si sarebbero sostenuti provvedimenti che prevedessero l'abbattimento, nemmeno come extrema ratio. Questa posizione, implicita nei principi fondativi della lista, era stata poi dichiarata in diverse occasioni, compreso l'ultimo comizio elettorale". ADu invita gli ex colleghi ad essere "coerenti".

"Senza il voto di Rete Civica, la legge non può essere approvata - evidenzia ancora ADU -. Certo, potrebbe esserlo con i voti della Lega, ma a questo punto ci sarebbe un evidente problema politico. Sta a voi, ormai organici alla maggioranza unionista, sollevare per tempo il problema. Non dimenticate lo spirito originario che ci ha unito: essere alternativa e non mera alternanza, combattere tutte le clientele e sostenere una reale presa di coscienza dei cittadini valdostani: allevatori compresi, prime vittime di una campagna antilupo - conclude ADU - che ha come unico obiettivo mascherare il fallimento delle politiche agricole dell'UV e dei suoi satelliti".

