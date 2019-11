Ok del CdM al reclutamento dei segretari per gli enti locali della Valle d'Aosta Pubblicato: Sabato, 23 Novembre 2019 14:57

AOSTA. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge regionale n. 14/2019 sul reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. Il governo italiano si è espresso in modo favorevole su proposta del ministro per gli affari regionali Boccia.

Da parte della giunta regionale c'è soddisfazione. Il presidente Antonio Fosson commenta con «compiacimento» l'ok arrivato da Palazzo Chigi al provvedimento che è già divenuto operativo nei giorni scorsi con l'avvio delle procedure per il corso-concorso.

«Con il via libera del Governo nazionale - dice Fosson - si completa l'iter intrapreso dalla Giunta regionale per dare maggiore sostegno amministrativo e organizzativo ai nostri Comuni, che, mi piace ricordare, sono la vera ossatura del nostro sistema delle autonomie locali, e sui quali stiamo investendo».

