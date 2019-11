Imprese, cambiano i finanziamenti regionali su ricerca e sviluppo Pubblicato: Lunedì, 25 Novembre 2019 12:04

AOSTA. Ampliare la platea di beneficiari dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta: questo l'obiettivo della modifica alla legge regionale n. 84/1993 attualmente al vaglio delle Commissioni permanenti del Consiglio Valle.

Il testo, che oggi ha ricevuto il parere favorevole in IV Commissione Sviluppo economico (astensione del Movimento 5 stelle), cancella i riferimenti in legge che limitano i beneficiari ai centri di ricerca "il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali".

La modifica «rendere maggiormente attrattivi i bandi a valere sulla legge regionale in materia di ricerca e di sviluppo - riassume il presidente della Commissione, Giovanni Barocco (UV) -, consentendo ai centri di ricerca, anche non appartenenti a imprese industriali, di beneficiare dei contributi». Inoltre la norma viene in questo modo allineata alle direttive Ue.







E.G.