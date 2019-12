Rini: "Centoz? Ci vuole coraggio ad autocandidarsi" Pubblicato: Mercoledì, 04 Dicembre 2019 14:35

AOSTA. Per alcuni Comuni valdostani la campagna elettorale per il voto della primavera 2020 è già iniziata. In particolare ad Aosta la corsa è entrata nel vivo dopo che il sindaco uscente Fulvio Centoz ha ufficializzato la candidatura per un secondo mandato. Facile prevedere che tale dichiarazione, per tanti tutt'altro che inattesa, abbia scatenato diverse reazioni.

L'esponente del Front Valdôtain e presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, sceglie il suo profilo Facebook per commentare il messaggio di Centoz partendo dall'hashtag #AostaCoraggio "perché effettivamente - scrive Rini - ci vuole un certo coraggio nell’autocandidarsi ancora prima di avere condiviso e analizzato insieme agli aostani i risultati di cinque anni di lavoro".

"Prima ancora di richiedere la fiducia agli aostani, nel tentativo di scappare in avanti, occorrerebbe forse continuare ad ascoltare - e ascoltare meglio - il territorio che si amministra", commenta ancora Emily Rini citando questioni come l'illuminazione pubblica, le difficoltà enormi del commercio, la gestione degli impianti comunali e le opere di programmazione del territorio comunale.

