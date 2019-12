Lavevaz contro Mouv': sui sindaci dichiarazioni ingiuriose Pubblicato: Venerdì, 06 Dicembre 2019 16:37

AOSTA. "Il dibattito in Consiglio regionale ha riservato dei passaggi che sono stati assolutamente ingiuriosi per il lavoro che i nostri sindaci fanno nei nostri Comuni con dedizione, passione e grande responsabilità". Così il presidente dell'UV, Erik Lavevaz, commentando gli interventi di alcuni consiglieri regionali durante l'esame della nuova legge elettorale per i Comuni della Valle d'Aosta.

Lavevaz fa riferimento in particolare alle affermazioni di Roberto Cognetta e Stefano Ferrero che, al contrario del collega del gruppo Mouv' Elso Gerandin, non hanno votato a favore del testo. "Questi stessi consiglieri, soprattutto, - accusa Lavevaz - hanno cercato di orientare il dibattito maldestramente sui compensi dei sindaci, banalizzando anche, il che è ancora più grave, il lavoro degli amministratori locali".

In particolare "il consigliere Cognetta, non ancora soddisfatto, ha attaccato anche le Unité de Communes, in particolare l'Unité des Communes Grand-Combin, per la gestione della residenza per anziani di Variney. Ancora una volta - aggiunge il presidente dell'UV - il populismo, mal dissimulato, di chi poco conosce la gestione quotidiana di queste strutture e gli sforzi che le collettività locali hanno fatto negli anni per razionalizzare i costi e per rendere il sistema di gestione delle residenze un esempio per altre regioni italiane, ha superato il rispetto dei ruoli e delle persone".



La precisazione di Mouv'

"Sulla recente legge regionale in materia di enti locali la sola posizione di Mouv è quella espressa nell'aula del Consiglio Valle da Elso Gerandin. Lo dimostra anche il suo apporto in Commissione e la sottoscrizione del disegno di legge", precisa in una nota il movimento. "Il resto del Gruppo consiliare", e cioè i consiglieri Cognetta e Ferrero, "ha espresso posizioni personali e non espressione del Movimento".

