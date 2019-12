Ferrero (Mouv'): non voteremo il bilancio della 'ndrangheta Pubblicato: Lunedì, 16 Dicembre 2019 16:51

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. «Noi non faremo passare il bilancio della 'ndrangheta». Così il consigliere di Mouv', Stefano Ferrero, intervenendo oggi in consiglio regionale a proposito dell'approvazione del documento contabile per la crisi nata con l'inchiesta Egomnia.

«Non possiamo lasciare la Regione senza il bilancio», ma «una rivisitazione è indispensabile» perché «in quel documento magari erano già ricompresi i "lavoretti" per qualcuno», ha dichiarato Ferrero riferendosi alle ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso che ha travolto parte della Giunta e del Consiglio Valle.

Una volta approvato il documento contabile, però, «si dovrà andare al voto».

C.R.